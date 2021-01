Portugueses extraordinários: os 12 nomes, os votos e as explicações das escolhas

Num ano marcado pela pandemia, o desporto forneceu um número invulgar de alegrias. O JOGO escolheu os êxitos mais marcantes e as figuras, os nossos leitores votaram nas preferidas

Parece contraditório, mas tendo sido o desporto uma das áreas de atividade mais afetadas pela pandemia, com os cancelamentos e adiamentos de provas a atingirem o pico com a mudança para 2021 do Europeu de futebol e dos Jogos Olímpicos - o maior evento mundial foi pela primeira vez adiado -, muitos atletas portugueses tiveram desempenhos brilhantes, alguns fazendo história e todos com um sinal positivo: o melhor ainda estará para vir! No topo dos desempenhos, os leitores de O JOGO não tiveram dúvidas: as vitórias de Miguel Oliveira em MotoGP e as atuações históricas de João Almeida e Rúben Guerreiro foram os momentos do ano para a maioria dos mais de 4500 votos.

A forma como Portugal geriu a primeira fase da pandemia, permitindo aos principais atletas recomeçar depressa a preparação, foi importante em vários dos êxitos, como chegou a destacar o ciclista João Almeida, mas isso não explica tudo. Aliás, os bons momentos do ano têm explicações distintas, como o estar nas equipas certas nos casos dos pilotos António Félix da Costa e Filipe Albuquerque, a evolução da própria equipa, nos inesperados êxitos de Miguel Oliveira e da KTM, a persistência no treino e capacidade de resistência que caraterizam Fernando Pimenta e Telma Monteiro, a explosão do talento antes anunciado da Seleção Nacional de andebol ou a simples revelação de quem ainda é jovem mas possui muita qualidade, como João Almeida, Rúben Guerreiro e toda a equipa nacional de ciclismo de pista.

Foi no desporto que 2020 teve os melhores momentos. Para os leitores de O JOGO, Miguel Oliveira e a dupla do Giro destacaram-se

Resta Auriol Dongmo, um caso muito especial, pois os adiamentos deram-lhe um ano para se transformar na melhor mundial do lançamento do peso e se apurar para os Jogos Olímpicos. Só em julho recebeu autorização para competir por Portugal e a votação dos leitores de O JOGO dá a entender que já esperam uma medalha de sportinguista em Tóquio.

Se Fernando Pimenta, Telma Monteiro e Auriol Dongmo terão os Jogos Olímpicos - assim como Maria Martins, do ciclismo de pista -, como maior dos palcos para brilhar em 2021, todos os restantes ambicionam repetir ou ampliar os feitos deste ano, o que pode representar novos feitos históricos. A maior das ambições é a de Miguel Oliveira, que pretende lutar pelo título mundial de MotoGP, mas já este mês as atenções vão todas para a Seleção Nacional de andebol. Paulo Jorge Pereira, treinador de uma equipa que esteve mais de uma década longe das grandes competições, orienta uma geração tão talentosa que a sua meta é lutar pelo pódio do Campeonato do Mundo. Num país em que as maiores alegrias vieram quase sempre do futebol, há agora quem pretenda atingir patamares nunca antes imaginados!

