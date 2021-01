Portugueses extraordinários - 9.º lugar: Seleção Nacional de ciclismo de pista

O JOGO selecionou 12 atletas e equipas como autores das maiores proezas do ano e os leitores votaram nas suas preferidas em www.ojogo.pt. A Seleção Nacional de ciclismo de pista obteve três por cento dos votos.

Velódromo de Anadia abriu as portas em 2009, as primeiras medalhas, com os então juniores Ivo e Rui Oliveira, foram em 2013, para este ano, com os seis pódios no Europeu de seniores, a Seleção Nacional de pista atingir os 38.

Não há paralelo de um desenvolvimento tão rápido de uma disciplina que já qualificou Maria Martins para Tóquio"2021. Gabriel Mendes, selecionador nacional, é um dos segredos do êxito, que no Europeu de Plovid superou tudo: Iúri Leitão foi campeão de scratch, prata em eliminação e bronze em omnium; Ivo Oliveira campeão de perseguição individual e prata em madison, ao lado do irmão Rui; Maria Martins obteve o bronze na eliminação, depois de ter aberto o ano com a mesma medalha no mundial, mas em scratch.