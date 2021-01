Portugueses extraordinários - 4º lugar: Auriol Dongmo, uma pioneira no peso

O JOGO selecionou 12 atletas e equipas como autores das maiores proezas do ano e os leitores votaram nas suas preferidas em www.ojogo.pt. Auriol Dongmo, a atleta do Sporting conquistou o quarto posto com 7,7 por cento dos votos.

O atletismo português já festejou medalhas olímpicas no fundo, velocidade e saltos; falta tal distinção nos lançamentos, mas existe agora uma candidata: Auriol Dongmo, a atleta do Sporting que fecha este ano como a melhor lançadora mundial do peso, com 19,53 metros.

Está há três anos em Portugal e evoluiu tanto que se transformou na melhor lançadora mundial do peso em 2020, vencendo 16 provas. Já apurada para os Jogos de Tóquio, vai apontar ao pódio



De origem camaronesa, Auriol optou por se mudar para Portugal em 2017, por razões desportivas e opção religiosa. Fervorosa devota de Nossa Senhora de Fátima, abordou o Sporting, mostrando interesse em representar o clube. Depois de assinar radicou-se em Leiria, onde passou a treinar com Paulo Reis, o responsável técnico nacional do setor de lançamentos.

A evolução em terras lusas foi notável. Ela que já era a melhor africana - com dois títulos continentais, vitórias nos Jogos Africanos, da Francofonia e da Solidariedade Islâmica -, melhorou o recorde pessoal de 18,37 metros para os referidos 19,53m, catapultando-se para o topo mundial.

Apesar da evolução, 2020 foi um ano de contrastes: tendo ganho 16 das 17 competições que fez, não lutou por uma medalha no Europeu, que foi adiado. Mas a compensação foi mais forte. Portuguesa desde outubro do ano passado, só foi autorizada pela World Athletics a competir pelo novo país a partir do dia 26 de julho deste ano. O adiamento dos Jogos garante-lhe a ida a Tóquio com novas cores, depois de ter sido 12.ª no Rio"16, pelos Camarões.

Como o calendário não pára, dentro de três meses, no Europeu de pista coberta, terá a oportunidade de trazer a primeira medalha para Leiria. Sobre Auriol, que tem 30 anos e 1,87 metros, o treinador refere que "é do melhor que conheci como ser humano". "Para treinar e competir, liga outro botão e já é um animal", acrescenta Paulo Reis, que lhe destaca outra qualidade: "Tem vontade de superação na abordagem das competições e confiança nela própria".



>> Atletismo

Auriol Dongmo

Sporting

30 anos | Ngaoundéré (Camarões)

>Feitos em 2020

Melhor marca mundial do ano no lançamento do peso (19,53m) e 16 vitórias em 17 competições

> Ambição para 2021

Medalhas nos Jogos de Tóquio e no Europeu de pista coberta