Portugueses extraordinários - 10.º lugar: Filipe Albuquerque, ganhar tudo num só ano

O JOGO selecionou 12 atletas e equipas como autores das maiores proezas do ano e os leitores votaram nas suas preferidas em www.ojogo.pt. Filipe Albuquerque, no automobilismo, recolheu 1,9 por cento ds votos.

Esteve à porta da Fórmula 1, mas é desde 2014 um dos nomes mais famosos das provas de resistência. Filipe Albuquerque atingiu o ponto mais alto esta época, com o título mundial de LPM2 e o título europeu absoluto, mais a vitória nos LMP2 das 24 Horas de Le Mans.

Era impossível pedir mais, pois, por falta de tempo, até abdicou de parte da época nos Estados Unidos, onde voltará no próximo ano, com a intenção declarada de ganhar. O maior sonho continua a ser vencer as 24 Horas de Le Mans. Este ano foi quinto à geral, mas venceu a classe LMP2, na qual foi imparável.

A equipa, United Autosports, venceu quatro das oito corridas do Mundial e três das cinco da European Le Mans Series (ELMS), com mais dois terceiros lugares em cada um dos campeonatos, o que valeu os dois títulos ao português e ao colega no Oreca com o número 22, Phil Hanson.