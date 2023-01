Chelsea oficializa contratação de dupla oferecida ao Benfica no negócio Enzo

David Datro Fofana deixou os noruegueses do Molde e assinou até 2029 com os blues. Andrey Santos chega a Londres proveniente do Vasco da Gama.

Depois de ter anunciado um pré-acordo com vista à sua transferência, o Chelsea oficializou este sábado a contratação de David Datro Fofana, avançado costa-marfinense que deixou os noruegueses do Molde e assinou até 2029 com o conjunto londrino.

Minutos mais tarde, o clube anunciou também a chegada de Andrey Santos, médio brasileiro de 18 anos, que chega proveniente do Vasco, da segunda divisão canarinha, após ter apontado oito golos em 36 jogos efetuados em 2022. Não foi revelada a duração do seu contrato.

Fofana, de 20 anos, já conta com duas internacionalizações pela seleção principal da Costa do Marfim e assinou por seis temporadas, com opção para uma adicional. No ano passado, esteve em destaque ao apontar 19 golos e três assistências ao serviço do Molde.

É de referir que ambos os jogadores terão sido oferecidos ao Benfica no âmbito das negociações do Chelsea por Enzo Fernández, assim como o criativo Hakim Ziyech, numa proposta recusada pelas águias.

Fofana e Andrey Santos são o segundo e terceiro reforço de inverno do Chelsea, que também contratou o central Benoit Badiashile ao Mónaco, a troco de 38 milhões de euros.