Chelsea sobe parada por Enzo e inclui três jogadores

Enzo com a camisola do Benfica

Nova proposta do Chelsea inclui jogadores que fazem parte dos quadros do clube inglês

O Chelsea continua interessado em assegurar Enzo para reforçar a equipa ainda este em janeiro e nesse sentido apresentou uma nova proposta ao Benfica.

O clube da Premier League está agora disponível a pagar 90 milhões de euros, mais 10 por objetivos, para assegurar o médio campeão do Mundo.

A esta verba, abaixo dos 120 milhões da cláusula do internacional argentino, os responsáveis do clube inglês oferecem ainda mais três jogadores, concretamente o extremo Zyech, uma das figuras de Marrocos no Mundial do Catar, assim como do médio Andrey Santos e do avançado Datro Fofana.

Recorde-se que, como avançamos na edição desta quinta-feira e demos conta na versão online na noite de quarta, quando todos os indicadores apontavam para a conclusão da transferência de Enzo Fernández para o Chelsea, o processo teve um volte-face que deixou as negociações num impasse, ou até à beira do colapso, tal o extremar de posições entre as partes.

Porém, e segundo O JOGO apurou ontem, o negócio ainda está vivo, muito à custa da intervenção do empresário Jorge Mendes, intermediário neste dossiê, que continua em Londres a tentar aproximar posições que permitam "salvar" a saída do médio argentino.

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo quer levar Pepe para o Al Nassr, garantem espanhóis O jornal Marca garante que o nome do central do FC Porto surgiu nas primeiras conversas entre CR7 e os dirigentes sauditas.