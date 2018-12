Arouca ameaça abandonar campeonato da II Liga

Expulso durante a segunda parte do Arouca-V. GuimarãesB - tal como foi Flávio Soares, Team Manager da equipa da casa - Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca acusou o árbitro de insultos aos seus jogadores e conduta imprópria

"É de lamentar o que se passou hoje. Hoje foi a gota de água. Se querem que o Arouca acabe podem dizer já. Não sei se têm alguma coisa contra os clubes do interior. Fazemos um trabalho sério e só pedimos que façam o mesmo. O trabalho do árbitro (Iancu Vasilica, da AF de Vila Real) de não foi sério. O árbitro passou o jogo a insultar os jogadores, numa linguagem que não é adequada. Tem de haver melhor seleção e critério na forma como se interage com as pessoas", lamentou Joel Pinho no final do Arouca-V. Guimarães B, que terminou com um empate (2-2).

O diretor desportivo deixou um apelo aos responsáveis pela arbitragem: "Gostava que as pessoas responsáveis pela análise ouvissem e espero que esteja gravado e seja analisado, não é falar e tapar o microfone. Não nos identificamos com isto. É mais fácil dizer e abandonamos já. Se calhar não gostam de fazer as curvas para cá".

Joel Pinho referiu ainda o golo anulado a Adílio e os dois penáltis não assinalados, todos lances da segunda parte. "Há dois penáltis claros e um golo anulado por fora de jogo inexistente. E estou a falar porque analisei as imagens", assegurou.