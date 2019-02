"Tive uma relação saudável com Vieira, mas ele estragou tudo"

Bruno de Carvalho e a "sugestão descabida" que marcou o ponto de viragem nas relações entre Sporting e Benfica

Bruno de Carvalho revelou no seu livro que logo no início do seu primeiro mandato à frente do Sporting manteve uma relação saudável com o Benfica, liderado por Luís Filipe Vieira. Ainda assim, tudo mudou, conta, com uma "sugestão descabida" após uma reunião na Liga de Clubes.

"No início tive uma relação saudável com Luís Filipe Vieira. Sobretudo quando o Sporting começou a apresentar propostas para alterações no futebol português. Trabalhámos em conjunto com o Benfica, e com outros clubes, em algumas dessas propostas. Tudo parecia normal. Uma convivência cordial entre direções de clubes rivais. Mas Vieira estragou tudo no momento em que me fez uma sugestão descabida após uma reunião na Liga", atirou...

...e concretizou: "Estava a dirigir-me para o meu carro quando o presidente do Benfica veio ter comigo: 'Temos de falar. Precisamos de arranjar aqui uma maneira boa para os dois. Num ano ganho eu e no outro ganhas tu'. Referia-se ao campeonato de futebol e a uma estratégia de conquistas repartidas para isolar o FC Porto. Aquilo foi totalmente fora de contexto e fez-me ficar de pé atrás em relação a ele. Não se esforçou minimamente por saber como era o meu carácter para perceber se podia dirigir-se a mim com um contacto daquele nível. Caso tivesse feito esse exercício, sabia que era escusado. Não entro em esquemas. Foi quando lhe respondi: 'Alianças só com a minha mulher e na mão esquerda'".