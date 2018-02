Salvador comenta processo a diretor-geral: "Factos muito graves"

SAD do Braga anunciou a instauração de um processo disciplinar ao seu diretor-geral, João Pereira Gomes. Caso foi pela primeira vez comentado pelo presidente António Salvador.

A SAD do Braga anunciou a instauração de um processo disciplinar ao seu diretor-geral, João Pereira Gomes, com vista a um "despedimento com justa causa". "Para os efeitos tidos por convenientes, a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD informa que instaurou procedimento disciplinar ao trabalhador e Diretor-Geral, João Pereira Gomes, com vista ao seu despedimento com justa causa. Mais se informa que na sequência do procedimento disciplinar instaurado, o trabalhador está suspenso das suas funções", surgia escrito no comunicado emitido pela SAD.

Na manhã desta quarta-feira, antes da partida para França, onde o Braga defronta o Marselha para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, António Salvador comentou pela primeira vez o caso. "Foi uma surpresa. Depois de na passada quinta-feira ter conhecimento de factos muito graves, dei a conhecer ao departamento jurídico externo que dá assessoria à SAD, que imediatamente aconselhou a instauração de um processo disciplinar com vista ao despedimento com justa causa. Era irreversível a perda de confiança. Dei conhecimento à administração toda da SAD. O processo está a decorrer normalmente, vamos esperar pelo desenrolar. Isto não impede que a administração da SAD dê conhecimento do caso às instâncias judiciais", vincou o presidente.