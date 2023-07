Tatiana Pinto é a jogadora da Seleção Nacional com o maior valor de mercado. Confira a lista

Tatiana Pinto fez uma época sensacional com a camisola do Levante, sendo a médio mais goleadora da liga espanhola, com 12 tentos apontados

A centrocampista, de 29 anos, está avaliada em mais de 100 mil euros.

A nona edição do Mundial de futebol feminino, que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia, tem o pontapé de saída agendado para as 8 horas da próxima quinta-feira, dia 20, num encontro referente ao Grupo A, que irá opor a turma neozelandesa à Noruega.

Neste sentido, a Seleção Nacional - que está inserida no Grupo E, juntamente com Estados Unidos, que conquistaram o título em 1991, 1999, 2015 e 2019, Países Baixos, vice-campeões mundiais, e Vietname - prepara-se para disputar, pela primeira vez, a fase final do certame intercontinental, proeza essa que fez subir o valor de mercado das internacionais portuguesas.

De acordo com o Soccerdonna, plataforma do site alemão Transfermarkt para o futebol feminino, Tatiana Pinto é a jogadora lusa mais bem cotada no mercado (125 mil euros).

Na última época, ao serviço do Levante, a centrocampista, de 29 anos, foi a médio mais goleadora da liga espanhola, com 12 remates certeiros. Há pouco mais de um mês, a atleta e a formação granota anunciaram o fim da ligação entre as partes, pelo que "Tati" irá prosseguir a carreira noutro clube nesta nova temporada e terá o Campeonato do Mundo como a maior montra de todas para se mostrar aos "tubarões" do Velho Continente e não só.

Kika Nazareth (90 mil euros), Andreia Jacinto (60 mil euros), Jéssica Silva (55 mil euros) e Telma Encarnação (50 mil euros) fecham o top 5.

Confira o valor de mercado das 23 futebolistas convocadas pelo selecionador Francisco Neto para o Mundial:

Inês Pereira, 24 anos, guarda-redes do Servette, da Suíça - 30 mil euros

Patrícia Morais, 31 anos, guarda-redes do Braga - 25 mil euros

Rute Costa, 29 anos, guarda-redes do Benfica - 20 mil euros

Ana Borges, 33 anos, lateral-direito do Sporting - 30 mil euros

Catarina Amado, 23 anos, lateral-direito do Benfica - 35 mil euros

Carole Costa, 33 anos, central do Benfica - 30 mil euros

Diana Gomes, 24 anos, central do Sevilha, de Espanha - 40 mil euros

Ana Seiça, 22 anos, central do Benfica - valor desconhecido

Sílvia Rebelo, 34 anos, central do Benfica - 20 mil euros

Joana Marchão, 26 anos, lateral-esquerdo ex-Parma - 45 mil euros

Lúcia Alves, 25 anos, lateral-esquerdo do Benfica - 25 mil euros

Dolores Silva, 31 anos, médio defensivo do Braga - 30 mil euros

Andreia Jacinto, 21 anos, médio centro da Real Sociedad, de Espanha - 60 mil euros

Fátima Pinto, 27 anos, médio centro do Sporting - 35 mil euros

Andreia Norton, 26 anos, médio centro do Benfica - 35 mil euros

Tatiana Pinto, 29 anos, médio centro ex-Levante - 125 mil euros

Ana Rute, 25 anos, médio ofensivo do Braga - valor desconhecido

Kika Nazareth, 20 anos, médio ofensivo do Benfica - 90 mil euros

Jéssica Silva, 28 anos, avançado do Benfica - 55 mil euros

Diana Silva, 28 anos, avançado do Sporting - 20 mil euros

Carolina Mendes, 35 anos, avançado do Braga - 15 mil euros

Ana Capeta, 25 anos, avançado do Sporting - valor desconhecido

Telma Encarnação, 21 anos, avançado do Marítimo - 50 mil euros

Valor de mercado das duas jogadoras "reservas" que também integram a comitiva portuguesa:

Alícia Correia, 20 anos, central / lateral-esquerdo do Sporting - 35 mil euros

Maria Alagoa, 20 anos, médio centro do Florida State University, dos Estados Unidos - valor desconhecido