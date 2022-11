Portugal-Gana: o confronto mais desnivelado no Catar

A tabela mensal elaborada pela FIFA dá-nos o valor relativo de cada seleção e entre Portugal e Gana regista-se a diferença de posições mais dilatada dos jogos da fase de grupos. Até agora, nenhuma seleção africana venceu no Mundial'2022.

Quando subirem ao relvado do Estádio 974 para a estreia de ambas as seleções neste Mundial, às 19h00 de Doha (16h00 em Portugal continental), Portugal e Gana estarão a protagonizar o embate mais desequilibrado da competição. O último ranking da FIFA, divulgado em outubro e elaborado a partir dos resultados das equipas nacionais, coloca a equipa das Quinas na nona posição e o Gana na 61.ª. Estes 52 lugares constituem a maior diferença entre as 32 seleções que estão a competir no Catar.