Jesus fala num Klopp "criador" e atira: "As equipas da Europa têm os melhores"

Declarações de Jorge Jesus durante a conferência de imprensa de antevisão da final do Mundial de Clubes, frente ao Liverpool.

Equipas europeias, seleção e o Flamengo: "O clube ou a seleção são coisas completamente diferentes. Uma coisa são as seleções, outra coisa é o Flamengo que é um clube. Nós sabemos que os clubes da Europa têm uma capacidade financeira que lhes dá a possibilidade de contratar dos melhores jogadores da Europa e do Mundo. O Flamengo, hoje, já consegue fazer alguma contratação de um jogador de um bom nível, mas não há comparação possível para poderes ombrear o nível das equipas. Neste momento estás a jogar com o vencedor da Champions e os vencedores das Champions são quase sempre os mesmos, Real Madrid e Barcelona. E onde estão os melhores jogadores do mundo? Real Madrid e Barcelona. Ninguém tem dúvidas disso e nós entramos aqui numa órbita em que não chegamos onde eles estão, mas com o nosso querer e o nosso trabalho podemos fazer esse equilíbrio. Por isso, a sua pergunta só uma resposta. As equipas da Europa quando chegam a uma final do Campeonato do Mundo tem os melhores jogadores do mundo e as outras equipas sul-americanas têm os melhores do Brasil".

Organização do Catar: "O Catar teve a oportunidade de organizar a competição mais importante dos clubes. O Catar quer mostrar que o seu o país tem futebol, mas como disseste [jornalista] e bem, quando acabar o Campeonato do Mundo, o Flamengo vai para o Brasil, o Liverpool para Inglaterra e desta organização fica o reconhecimento, até agora, de uma boa organização. Estamos num país que os jogos que houve não tiveram muitos espectadores. O Catar não é um país de futebol e um Campeonato do Mundo, com todo o respeito, tem de ser num país que amem o futebol e, seja meias-finais ou finais, o estádio esteja sempre cheio. Foi uma experiência para o Campeonato do Mundo, porque tem estádios muito bonitos, mas não tem o mais importante... Falta-lhe um bocadinho, mas penso que a ideia foi promover o futebol no Catar".

Declarações de Klopp: "O Klopp é um dos grandes treinadores do momento e do mundo. Eu sei que ele viu alguns jogos de quando eu estava em Portugal a treinar e ele como criador do que é o futebol consegue analisar essa particularidade. Uma afirmação que fico satisfeito porque é um colega de profissão que consegue, não só ver, mas também dar mérito a quem criou alguma coisa na bola parada e ele conseguiu também no Liverpool ser um criador de um 4-3-3 completamente diferente das equipas que jogam em 4-3-3. É muito complicado. Ele é um criador daquilo que é o futebol. Há uns que são criadores e há outros que copiam. Ele é um criador, por isso é que é um excelente treinador".