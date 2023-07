Atlético dá luz verde a Félix no Barcelona, avançam em Espanha

Colchoneros vão ceder o internacional português aos blaugrana, que terão opção de compra

João Félix surpreendeu os responsáveis do Atlético de Madrid ao revelar, publicamente, que queria jogar no Barcelona. As declarações a Fabrizio Romano não caíram bem na capital espanhola, mas o negócio tem pernas para andar.

Segundo o AS, os colchoneros aceitam libertar o internacional português por empréstimo e para a Catalunha. A cedência contemplaria ainda uma opção de compra para o Barcelona.

De acordo com o mesmo jornal, é possível que a operação fique fechada até ao final desta semana. João Félix pode vir mesmo a cumprir o seu "sonho de criança".