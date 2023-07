"Pouco profissional e falta de respeito": a reação do Atlético às palavras de João Félix

Em declarações ao jornalista Fabrizio Romano, o avançado português admitiu que sonha em representar o Barcelona, chegando ao ponto de dizer os blaugrana sempre foram a sua "primeira escolha".

João Félix fez estalar esta terça-feira uma grande polémica em Madrid, declarando o seu amor ao Barcelona numa altura em que continua com o futuro por definir no Atlético, com quem tem contrato até 2027.

Em declarações ao jornalista Fabrizio Romano, o avançado português admitiu que sonha em representar o gigante blaugrana, apesar de a imprensa espanhola ter avançado nos últimos dias que a sua contratação em definitivo está fora das possibilidades financeiras do clube.

"Eu adoraria jogar pelo Barcelona. Foi sempre a minha primeira escolha e adoraria juntar-me ao Barça. Foi sempre o meu sonho desde que era criança. Se acontecer, será um sonho tornado realidade para mim", afirmou.

Ora, as palavras de Félix não caíram nada bem aos responsáveis do Atlético de Madrid que, segundo o jornal Marca, consideraram-nas "pouco profissionais" e uma "falta de respeito".

Acrescenta-se que o desabafo do avançado português, de 23 anos, encarado como uma provocação, não terá qualquer efeito numa eventual saída, já que "o agente do jogador sabe perfeitamente as condições que devem acontecer para que João possa sair do clube", segundo uma fonte do Atlético de Madrid.

João Félix representa os colchoneros há cinco temporadas, tendo sido emprestado na segunda metade de 2022/23 ao Chelsea, onde marcou quatro golos em 20 partidas.