João Félix declara-se ao Barcelona: "Foi sempre a minha primeira escolha"

Numa altura em que continua com o futuro por definir no Atlético de Madrid, tendo demonstrado vários sinais de descontentamento desde que se apresentou na pré-época do clube, depois de seis meses de empréstimo no Chelsea, João Félix declarou-se ao Barcelona.

Em declarações ao jornalista Fabrizio Romano, o avançado português admitiu que sonha em representar o gigante blaugrana, apesar de a imprensa espanhola ter avançado nos últimos dias que a sua contratação em definitivo está fora das possibilidades financeiras do clube.

"Eu adoraria jogar pelo Barcelona. Foi sempre a minha primeira escolha e adoraria juntar-me ao Barça. Foi sempre o meu sonho desde que era criança. Se acontecer, será um sonho tornado realidade para mim", afirmou.

João Félix tem contrato com o Atlético de Madrid, que representa há cinco temporadas, até 2027.