Revelam o provável destino de Cavani para a próxima temporada

Avançado uruguaio deve rumar ao River Plate após terminar a ligação ao Manchester United.

Em final de contrato com o Manchester United, Edinson Cavani irá, ao que tudo indica, ficar no Manchester United até ao final do mesmo, mas já terá clube para a próxima temporada. De acordo com o jornal britânico "The Sun", o avançado uruguaio tem caminho livre para rumar ao River Plate, um dos gigantes da Argentina e da América do Sul.

O clube de Buenos Aires parece disposto a cobrir as exigências financeiras de Cavani e assim encontrar um substituto para Julián Álvarez, a caminho do Manchester City.

Cavani, 34 anos, cumpre a segunda temporada em Old Trafford, com dois golos marcados em 14 jogos de 2021/22.