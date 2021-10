Mbappé: "Concordo em correr quando Messi estiver a caminhar, sem problemas"

Avançado francês comentou a relação com Messi em entrevista ao jornal L'Équipe.

No mesmo dia em que Mbappé voltou reafirmar que desejaria ter deixado o PSG para defender o Real Madrid, o jornal francês L'Équipe publicou uma longa entrevista com o internacional francês. Como não poderia deixar de ser, a relação com o astro argentino Lionel Messi voltou a ser abordada. Mbappé elogiou o companheiro e falou sobre o privilégio de poder dividir a mesma equipa com ele, porém não deixou de revelar que, para isso, precisa de um esforço extra.

"Quando tens Messi na equipa, sabes que ele tem que fazer um pouco menos para ter fôlego e estar mais lúcido para marcar [os golos]. Então, se tiveres que ir, vais. Não há problema, é uma hierarquia estabelecida. Eu concordo em correr quando Messi estiver a caminhar, sem problemas! É o Messi, de qualquer maneira", disse.

"Nunca o imaginei aqui. Messi é um dos poucos jogadores que coloquei na caixa 'impossível jogar com ele'. Para mim, ele nunca iria deixar o Barcelona. Saboreio cada momento ao lado dele. Nunca devemos esquecer que continua a ser um privilégio. Ele é alguém que ama o futebol. Fala com todos, tenta encaixar-se do seu jeito, mesmo que seja um pouco tímido. Mas no campo, ele não é tímido [risos]", acrescentou.