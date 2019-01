Mulher da semana: Maca Sánchez, a adepta de Frida Khalo que ameaça mudar o futebol argentino

Na Argentina, não há futebol feminino profissional. Ou antes, ele existe, mas escondido sob contratos feitos a pretexto de outras atividades. Agora, uma mulher quer ver legalmente reconhecida a relação laboral. Oitenta anos depois, é o princípio de uma batalha legal idêntica à que os homens travaram.

Um dia, talvez exista na Argentina um provérbio a aconselhar: nunca te metas com uma mulher que tem o retrato de Frida Khalo tatuado num braço. Sobretudo, se ela tiver uma boa equipa de advogados a apoiá-la. A candidata a vincar essa ideia é Maca Sánchez, futebolista profissional, talvez não por muito mais tempo. Ela sabe que a carreira no país de origem pode ter acabado, aos 27 anos, e não se importa com o previsível boicote por parte dos clubes locais. Em rigor, a história dela dentro dos relvados arrisca o ponto final prematuro desde segunda-feira, 21 de janeiro, quando fez saber que não abdica de ver legalmente reconhecida a relação laboral com o Club Deportivo UAI Urquiza e deu início ao que promete ser uma batalha jurídica histórica pelo reconhecimento do estatuto de futebolista profissional para as mulheres.

Macarena Sánchez foi despedida a 5 de janeiro. Despedida de uma função que desempenhou durante sete anos no clube e que não lhe é reconhecida na Argentina. A pátria de Deus, segundo Maradona (a mão Dele na Terra), fecha os olhos ao profissionalismo no futebol feminino, mas isso pode estar em vias de mudar. A meio da época, a avançada viu-se forçada a pelo menos meio ano de desemprego, porque as regras não lhe permitem outra inscrição. Então, suportada por uma firma de advogados que apoia as causas feministas e já com o apoio da FIFPRO, a Federação Internacional das Associações de Futebolistas Profissionais, decidiu que é tempo de alterar as regras. Não as que lhe recusam novo contrato, mas as que não a reconhecem o estatuto de futebolista profissional e deixam todas as companheiras de profissão de Maca Sánchez reféns de contratos fraudulentos, geralmente, associados a funções em empresas de pessoas ligadas aos clubes.