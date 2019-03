Ainda o drama do PSG-United: pai de Neymar e Cantona tiveram de ser separados

Episódio terá decorrido após o apito final da partida que ditou a eliminação dos parisienses da Champions.

O Paris Saint-Germain foi eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões ao deixar fugir uma vantagem de dois golos sobre o Manchester United, perdendo no Parque dos Príncipes por 3-1 frente aos "red devils". O resultado gerou ondas de choque no seio do clube francês e, depois das críticas de Neymar à arbitragem e da alegada reação explosiva do presidente Nasser Al-Khelaifi, surgem agora relatos de uma altercação entre o pai do internacional brasileiro - que não jogou - e Eric Cantona, antiga glória do United.

De acordo com a emissora gaulesa RMC, o ex-jogador provocou o progenitor de Neymar, originando uma discussão que só não terminou em confrontos físicos porque um grupo de seguranças do PSG interveio. De acordo com a rádio, também o irmão do defesa Marquinhos e amigos de Dani Alves foram alvo de insultos de Cantona, satisfeito com a vitória do emblema de Manchester.

Depois, Cantona ter-se-á dirigido ao balneário da equipa inglesa e cessaram os problemas.