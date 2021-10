Florentino Pérez otimista com Mbappé: "Teremos novidades"

Presidente do Real Madrid acredita que internacional francês vai reforçar o clube em 2022.

Depois da recente entrevista de impacto internacional de Mbappé, primeiramente com a rádio RMC Sport e, em seguida com o jornal com L'Équipe, onde fala abertamente no desejo de um dia defender o Real Madrid, coube ao presidente da equipa espanhola comentar esta terça-feira o desejo do astro francês.

"Esperamos que no dia 1 de janeiro tudo se possa resolver. Teremos novidades", disse Florentino Péres numa visita ao jornal El Debate.

Mbappé afirmou à RMC Sport que gostaria de ter sido libertado para jogar no Real Madrid já no mercado de verão.

"Anunciei cedo para que o clube pudesse dar a volta. Queria que todos crescessem, que andassem de mãos dadas, para fazer um bom negócio. Eu respeitei isso. Eu disse: 'se não quiserem que eu vá embora, eu fico'", revelou. "Eu disse no final de julho que queria ir embora", atirou.