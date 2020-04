Ligas mais pequenas podem obrigar UEFA a duas velocidades diferentes

Organismo que tutela o futebol europeu pode ter que encontrar solução bipartida para a conclusão dos campeonatos, dependendo da dimensão das ligas, nomeadamente as que não dependem das receitas dos direitos televisivos

Ainda não será na próxima semana que se encontrarão decisões finais para a indústria pesada do futebol na Europa. Mas haverá novidades, até porque as agendas têm-se ajustado à sua relação com a sociedade civil.

Terça-feira, 21 de abril, haverá reunião entre a Comissão Europeia e os ministros do Desporto dos estados-membros; no mesmo dia, a UEFA reunirá com as 55 federações europeias e, dois dias depois, o seu Comité Executivo debaterá (tudo por videoconferência) os desenvolvimentos mais recentes dos impactos da pandemia da covid-19.

Admite-se que o Comité Executivo da UEFA possa ponderar uma solução bipartida para a conclusão dos campeonatos, apurou O JOGO junto de algumas fontes. Uma situação que terá a ver com a capacidade de as ligas de menor dimensão conseguirem redimensionar a próxima temporada sem hipotecar o futuro próximo, realizando o resto da atual com jogos à porta fechada. Nessas ligas, as receitas de bilheteira são fundamentais para a saúde financeira dos clubes, ao contrário do que acontece nas ligas maiores, que dependem das receitas televisivas.

Covid-19: a pandemia ainda decide mais do que os patrões do futebol. Mas os protagonistas da indústria posicionam-se

A European Leagues (associação das ligas europeias) reconhece essa particularidade, conforme ficou patente em entrevista recente do seu secretário-geral adjunto, Alberto Colombo, à BBC, ao referir-se à decisão da liga belga, que pretende dar por concluído o campeonato e assumir como campeão a equipa mais pontuada no momento da suspensão, o Club Brugge: "Uma vasta maioria [de ligas] está focada na conclusão, em campo, dos campeonatos. Mas sabemos que há algumas ligas, em menor número, que consideram o mesmo [que a Bélgica]".

A retoma do futebol dependerá da decisão das autoridades de saúde em permitir a realização dos jogos à porta fechada e, então, passará por várias tutelas e protagonistas (ver abaixo): pela governação da FIFA e UEFA e pelas organizações FIFPro (associação mundial dos profissionais de futebol), ECA (Associação Europeia de Clubes) e European Leagues.

Há ainda questões relevantes a resolver ao nível das competições, do apuramento para as competições europeias de clubes na próxima época, calendários da mesma, prolongamento dos contratos de jogadores, janelas de transferências e mecanismos financeiros que menorizem os impactos desta paragem, que se aproxima dos dois meses (as duas ligas portuguesas pararam a 12 de março).

As perdas amontoam-se: a consultora internacional KPMG estimou uma perda de receitas, em março, superior a quatro mil milhões de euros só nas cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), enquanto um estudo financeiro da Escola Superior de Desporto de Rio Maior avaliou em cerca de 40 milhões os euros que não entraram nos cofres das equipas lusas. E já vamos a mais de meio de abril.

As cinco principais ligas perderam receitas superiores a quatro mil milhões de euros só em março, segundo a consultora KPMG

OS PROTAGONISTAS

GIANNI INFANTINO - Presidente da FIFA

Sobrevivente da gestão Platini na UEFA (foi seu secretário-geral desde 2009), de onde saltou para a presidência da FIFA, em 2016, herdando um organismo sobressaltado pela ação do seu antecessor, Joseph Blatter. Apanhou os cacos, reestruturou o organismo e deu-lhe uma vocação mais empresarial. A demanda pelo negócio levou-o a mexer com o futebol profissional, com os clubes e as confederações continentais. Pondera adiar o seu Mundial de Clubes para 2022 (já antes adiado para 2021), na China, mas conta com a férrea oposição da UEFA para a sua realização.

Posição face à pandemia:

Declarações recentes e claras: "Nenhum jogo vale mais do que uma vida" e "Seria mais do que irresponsável obrigar as competições a recomeçar". A FIFA entende que o recomeço do futebol só deve acontecer mediante decisão das autoridades sanitárias de cada país. E anunciou a possibilidade de transformar reservas avaliadas em 1.400 milhões de euros num fundo de apoio a clubes e ligas.

ALEKSANDER CEFERIN - Presidente da UEFA

Na liderança da UEFA desde 2016 . Entre os seus conselheiros pessoais está o português Tiago Craveiro (CEO da FPF), com quem desenhou a Liga das Nações. Também Fernando Gomes, presidente da FPF, integra a sua equipa de "vices". Dialogante, chamou a ECA (associação europeia de clubes) e European Leagues para o Comité Executivo. Bate o pé à FIFA na questão do Mundial de Clubes, mas sente-se seduzido por fórmulas mais elitistas na Champions.

Posição face à pandemia:

Adiou o Europeu e admite terminar em campo Champions e Liga Europa em agosto, à porta fechada, se preciso for, para dar espaço às competições nacionais em junho e julho. Procura o equilíbrio entre fatores sanitários e económicos. Em entrevista ao italiano La Repubblica, há duas semanas, admitia: "Não podemos ter um plano final enquanto não tiver terminado a pandemia". As suas críticas à União Europeia ecoam: "Estou dececionado. A Europa é dominada por um excesso de regras, está dividida e não é solidária".

ANDREA AGNELLI - Presidente da ECA

O mediático herdeiro dos Agnelli (os Kennedy da Itália) é a cara da indústria pesada do futebol: é o proprietário da Juventus e presidente da ECA (Associação Europeia de Clubes), onde os mais poderosos e milionários emblemas redesenham cenários.

Posição face à pandemia:

Aliado do plano da UEFA em prolongar a época até finais de agosto para terminar campeonatos em campo. Rosto dos investidores e patrões do futebol, alerta para a pressão sobre os investimentos no setor. Já deu a entender que a paragem das competições, a ausência e/ou quebra de receitas e o previsível menor investimento (patrocínios, sobretudo) e financiamento (recurso à banca ou ao mercado de capitais) obrigará a reestruturações, salários mais baixos e renegociações com autoridades tributárias num horizonte que não se afigura fácil. É um tremendo defensor da elitização das competições europeias e não será um parceiro fácil do futebol associativo, das ligas mais pequenas, dos emblemas de menor dimensão e até do percurso demorado da formação.

"Não podemos ter um plano final enquanto não tiver terminado a pandemia"

PHILIPPE PIAT - Presidente da FIFPro

O francês Philippe Piat (77 anos) preside a FIFPro (Associação Internacional de Futebolistas Profissionais) desde 2013. Integrou, recentemente, o seu compatriota Michel Platini na organização, como conselheiro pessoal. Se a FIFPro já tinha um peso institucional muito forte, esta ação garante-lhe um "jogador" com conhecimento pleno dos meandros da política do futebol.

Posição face à pandemia:

Enquanto organização de índole sindical, exerceu a sua influência junto das tutelas - FIFA e confederações continentais - na defesa dos jogadores, evitando ou minorando despedimentos, "lay-off", reduções salariais e reestruturações contratuais. Considera que a retoma dos campeonatos deve ser autorizada pelas autoridades governamentais e revelou enorme preocupação com a saúde mental dos atletas em confinamento. Espera uma reforma drástica no mercado de transferências, onde os jogadores são caros não pelo que jogam mas porque se transformaram em ativos financeiros.

LARS-CHRISTER OLSSON - Presidente da European Leagues

O sueco Lars-Christer Olsson (70 anos) foi diretor executivo da UEFA entre 2003 e 2007, sucedido no cargo por Gianni Infantino, o agora líder da FIFA. O atual presidente da European Leagues (que integra a liga portuguesa) tem assento no Comité Executivo da UEFA desde 2018, tal como a ECA. Gestor de topo no futebol (Liga sueca), é cortês e dialogante, mas muito firme na defesa dos interesses das ligas caseiras, contestando os planos de criação de uma superliga europeia ou um modelo de Liga dos Campeões elitista e condicionador da meritocracia desportiva. É voz ativa nas contestações ao Mundial de Clubes da FIFA e um acérrimo adversário da ECA e do seu presidente, o italiano Agnelli, revelando-se contra a Champions fechada, com promoções e despromoções dentro da própria competição.

Posição face à pandemia:

A European Leagues considera que há espaço e datas no calendário que permitam concluir os campeonatos desportivamente. Opõe-se, para já, à alteração dos modelos competitivos para essa conclusão. Mas reconhece dimensões diferentes nas várias ligas.