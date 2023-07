Vitória derrotado pelo Middlesbrough com três reforços em ação

Vitorianos perderam por 1-0 com o Middlesbrough em ensaio de pré-época disputado no Algarve.

O Vitória perdeu por 1-0 no primeiro ensaio da pré-temporada, medindo forças com o Middlesbrough, do Championship, no campo oficial da Quinta do Lago em Almancil. Um golo de Marcus Forss, internacional finlandês, aos 61 minutos, valeu o triunfo do Boro num jogo onde estiveram em ação reforços como Mangas, Charles e João Mendes, não participando ainda no teste o espanhol Butzke, a mais recente contratação dos conquistadores, vindo do Granada, após passagem por empréstimo, no Paços de Ferreira.

Moreno Teixeira apostou inicialmente em Bruno Varela, Jorge Fernandes, Manu Silva, Ni Rodrigues, Bruno Gaspar, Tomás Händel, Tiago Silva, Gonçalo Nogueira, Martim Alberto, Safira e Jota Silva. Ao longo da partida, entraram ainda em cena Alberto, Charles, Afonso Freitas, Mangas, Nélson da Luz, André Silva, Maga, Dani Silva, Diogo Sousa, Matheus Índio, Tounkara, João Mendes e Rafa.