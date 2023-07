Vitória de Guimarães volta a perder contra rival inglês

Desaire por 2-1 para a equipa de Moreno, diante do Wolverhampton, formação da Premier League. Vimaranenses já tinham sido derrotados pelo Middlesbrough

No segundo encontro de pré temporada, o Vitória de Guimarães sofreu a segunda derrota, perdendo por 2-1 diante do Wolverhampton, da Premier League, no Algarve.

Um dia depois do desaire contra o Middlesbrough, os vimaranenses voltaram a sucumbir perante uma equipa inglesa, que faturou por Matheus Cunha e Owen Farmer. Safira marcou para a turma portuguesa.

Onze inicial do Vitória de Guimarães: Bruno Varela, Tounkara, Manu Silva, Afonso Freitas, Maga, Tiago Silva, Dani Silva, João Mendes, Ricardo Mangas, André Silva e Jota Silva.

Onze inicial do Wolverhampton, orientado por Julen Lopetegui: Daniel Bentley, Jonny Otto, Kilman, Dawson, Bueno López, Sarabia, Matheus Nunes, João Gomes, Rayan Ait-Nouri, Matheus Cunha e Nathan Fraser.