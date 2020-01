Miguel Pinto Lisboa deixou críticas à arbitragem de Nuno Almeida no encontro entre Vitória e Benfica.

Miguel Pinto Lisboa, presidente do Vitória de Guimarães, surgiu na sala de imprensa após o encontro com o Benfica e deixou críticas à arbitragem de Nuno Almeida no encontro que as águias venceram por 1-0. O líder do clube minhoto queixou-se do baixo tempo útil de jogo e pronunciou-se sobre o polémico lance entre Rúben Dias e Davidson na área da equipa encarnada.

"Com tantas opções não me parece razoável a opção do Conselho de Arbitragem", afirmou Pinto Lisboa, referindo-se à nomeação da "mesma equipa de árbitros e VAR" do encontro entre Braga e Benfica, da quarta jornada.

"Houve, no meu entender, uma análise diferente dos lances praticados pelos atletas de uma equipa face aos lances praticados pelos atletas do Vitória Sport Clube", apontou, exemplificando depois: "Quando temos um atleta nosso, a dois metros da área do Benfica, impedido de prosseguir, há marcação de falta, mas não para amarelo. Já um jogador do Vitória, a 60 metros da nossa área, e na primeira intervenção, é logo admoestado com um amarelo".

"Temos um momento importante do jogo, deixo à vossa análise o porquê de não havido no mínimo a intervenção do VAR. Deixo à vossa análise esse momento importante do jogo", continuou, referindo-se ao lance entre Rúben Dias e Davidson na área do Benfica.

"Quero dar os parabéns aos atletas do Vitória que, perante todos estes fatores, conseguiram manter o equilíbrio emocional", vincou Pinto Lisboa, destacando a superioridade evidenciada em campo. "Na segunda parte, perante um adversário fortíssimo, conseguimos dominar o jogo", elogiou.

"Ficou hoje evidente que há descontos de tempo como no basquetebol. Quando é preciso desconto de tempo, basta lançar tochas e quebrar o ritmo de jogo. Peço-vos depois a análise ao tempo útil de jogo. As equipas grandes queixam-se. Nós, como equipa grande, também nos queixamos", terminou.