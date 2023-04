Amorim e o aumento de Varandas: "Com esse dinheiro não contratamos um avançado"

Declarações na antevisão ao jogo de segunda-feira com o V. Guimarães.

Rúben Amorim fez este domingo a antevisão ao jogo com o Vitória, agendado para as 20h15 de segunda-feira, e foi questionado sobre o possível aumento de Frederico Varandas na liderança da SAD leonina. Isto depois de, por exemplo, não ter sido contratado um avançado no passado mercado de janeiro.

"Mete-me em cada coisa... Para já, enaltecer que as coisas estão a ser feitas abertamente. Estarmos a comparar a contratação de um avançado com um aumento... Nem me cabe a mim. É uma decisão de toda a gente. Já sei que o avançado deu muita confusão. O que disse, mantenho. Obviamente que pode ser um dos fatores da falta de eficácia, mas não quer dizer que seja a principal razão para o falhanço dos nossos objetivos. Acho que não tem nada a ver, é decisão da SAD. Não conseguiríamos pegar nesse dinheiro e contratar um avançado. Não me quero alongar, não tenho opinião sobre isso, quero falar do V. Guimarães", afirmou o técnico.