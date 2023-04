Frederico Varandas pode aumentar vencimento em 60 mil euros

Acionistas vão votar em Assembleia-Geral um acréscimo importante no salário do presidente da SAD. Ideia já é antiga. Está ainda proposto que os administradores não executivos passem a auferir sete mil euros, o mesmo que o presidente do Conselho Fiscal.

A Sporting SAD enviou esta sexta-feira uma proposta de alteração da política de remunerações fixas dos órgãos sociais à CMVM e explica que, com base num estudo encomendado à consultora Korn Ferry, lhe foi apresentada a sugestão de se aumentar o vencimento do presidente Frederico Varandas. A subida poderá ser de até 32% do vencimento atual, o que será votado, como ponto único, da Assembleia-Geral de acionistas que terá lugar a 16 de maio, às 18 horas, em Alvalade.

A Comissão de Acionistas propõe um aumento dos atuais 182 mil euros brutos para até 240 mil euros brutos por ano. Bruno de Carvalho, em 2017, divulgou o clube na altura, recebia perto de 180 mil euros.

Agora, esta Comissão sugere um aumento de 45% da componente fixa do vencimento dos vice-presidentes, de 131 mil euros para até 190 mil euros. Justifica-se no documento que a "remuneração do presidente do conselho de administração está 11,4% abaixo da média de mercado", uma comparação direta com outros clubes.

A proposta é antiga, tendo sido em 2021 que foi pela primeira vez falada. No período eleitoral, os adversários de Frederico Varandas reiteraram a incredulidade de se usarem objetivos desportivos como forma de poder aumentar as variáveis a receber. Ao que O JOGO pôde apurar, haverá, nessa AG de acionistas, a preocupação em aferir a independência da comissão que agora avança a proposta.

Está ainda proposto que os administradores não executivos passem a auferir sete mil euros, o mesmo que o presidente do Conselho Fiscal.