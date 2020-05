Adrien arrefece pelas exigências: os três possíveis cenários

O regresso faz parte dos planos dos leões, mas este só acontecerá se o Leicester e o jogador derem uma "mãozinha"

Determinado a fornecer uma injeção de mística no plantel do Sporting, Frederico Varandas, tal como O JOGO oportunamente noticiou, pretende fazer regressar a Alvalade algumas referências do clube e o nome de Adrien é um dos primeiros da lista do presidente leonino.

O próprio jogador já veio a público admitir que essa é uma possibilidade em cima da mesa, mas o casamento que, no papel, parece perfeito, é, afinal, um caminho repleto de obstáculos representados pelas exigências do Leicester e também do internacional português.

Num quadro de dificuldades financeiras, acentuadas pela pandemia do novo coronavírus, o Sporting não está em condições de ir ao encontro dos valores exigidos pelo emblema inglês por um jogador que tem um contrato válido até junho de 2021. Desta forma, uma das vias para potenciar o regresso do médio a Alvalade passava pela desvinculação de Adrien do Leicester.

Este é um cenário que será estudado por ambas as partes em breve, pois o empréstimo ao Mónaco foi precocemente interrompido à conta do cancelamento da liga francesa. No entanto, o que ganha mais força passa por uma negociação do jogador: os foxes têm, no próximo defeso, a derradeira oportunidade de recuperar parte do investimento de 24,5 M€ feito pelo médio, antes deste ficar livre para assinar por outro clube, em janeiro. Tal negócio poderia ser facilitado pela "ressurreição" de Adrien no Mónaco - clube pelo qual disputou 25 jogos na presente temporada -, após os tempos de obscuridade vividos em Inglaterra.

Negociar um empréstimo válido por uma temporada é outro dos passos que a SAD verde e branca pode dar para selar o regresso do filho pródigo à casa-mãe. Esta solução não é a preferida do Leicester, mas poderá ser facilitada pela vontade de Adrien que, caso não faça parte dos planos de Brendan Rodgers, terá a ambição de sair para somar minutos e não perder o "comboio" do Europeu. Porém, o Sporting só estaria em condições de receber o médio caso o Leicester concordasse em pagar a maior fatia do salário do jogador, que é de 5 M€ brutos anuais.

Três cenários



Valores pedidos pelos ingleses tornam negociação inviável

O próximo defeso representa a derradeira chance do Leicester recuperar o investimento de 24,5 M€ feito pelo médio. Caso seja esta a opção dos ingleses, o Sporting ficará mais longe de contratar o jogador.



Desvinculação encurtaria o caminho para Alvalade

Com contrato até 2021, Adrien voltou aos foxes após o cancelamento da liga francesa e vai reunir-se com a Direção para decidir o futuro. A desvinculação estará em cima da mesa e poderia acelerar o regresso a casa.



Empréstimo só avançará com repartição do salário

Caso não faça parte dos planos, Adrien dará conta da intenção de sair por empréstimo para não perder o "comboio" do Euro. Porém, o regresso a casa só é viável caso o Leicester aceite pagar a maior fatia do salário (5 M€).