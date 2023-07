Jogador do Barcelona estará no encalço do FC Porto. O pai, Fran González, aprova a ida para "uma equipa tão importante".

Nico González, médio do Barcelona, foi no domingo associado ao FC Porto e o pai do espanhol, Fran González, confirma que há interesse por parte dos dragões.

"Parece que há uma possibilidade de ele ir [para o FC Porto], mas a decisão é dele", afirmou, em declarações a "Bola Branca", da Rádio Renascença. E aprovou uma eventual transferência para os azuis e brancos: "Claro que gostava muito que ele pudesse jogar numa equipa tão importante como é o FC Porto."

Nico González, de 21 anos, jogou no Valência na temporada passada, por empréstimo do Barça.