FC Porto estará interessado em médio do Barcelona

O FC Porto será um dos vários clubes interessados em receber Nico González, médio espanhol de 21 anos que pertence ao Barcelona. No ano passado foi emprestado ao Valência.

O jornal espanhol AS noticia este domingo que o FC Porto está de olho em Nico González, futebolista do Barcelona. O médio de 21 anos interessa também a Real Sociedad, Villarreal e Bétis.

De acordo com a publicação, o desejo do jovem espanhol é ficar nos blaugrana, depois de uma temporada emprestado ao Valência (26 jogos, um golo e uma assistência), mas poderá não haver espaço no plantel de Xavi, pelo que a saída, por empréstimo ou a título definitivo, estará em cima da mesa.

Os dragões estarão dispostos a "fazer uma oferta forte" pelos serviços de Nico González, que tem contrato até junho de 2026 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Com formação nos catalães, o médio estreou-se na equipa principal culé em 2021/22, tendo feito 37 jogos (dois golos e duas assistências).