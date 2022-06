"Frederico Varandas, o homem que passa a vida a insultar o FC Porto e Pinto da Costa..."

Revelação de Luís Filipe Vieira mereceu comentário do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques

No dia seguinte à revelação de Luís Filipe Vieira, que deu conta de um pacto de não-agressão acordado com Frederico Varandas, quando ainda era presidente do Benfica, mereceu uma reação de Francisco J. Marques na rede social Twitter.

"Frederico Varandas, o homem que passa a vida a insultar o FC Porto e Jorge Nuno Pinto da Costa, propôs e acordou um pacto de não agressão com o Benfica, revelou Luís Filipe Vieira. Só tornam as nossas conquistas ainda mais saborosas, é o centralismo da capital em todo o esplendor", publicou o diretor de comunicação do FC Porto.

O agora ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, revelou que fez um pacto de não-agressão com Frederico Varandas, presidente do Sporting, para abranger as modalidades de Benfica e Sporting.

"Ele [Frederico Varandas] é que me ligou para baixarmos a massa salarial. Encontrámo-nos. Eu, com responsáveis do Benfica; ele, com responsáveis do Sporting. Sim, um pacto de não-agressão", disse na CMTV, explicando a razão para o acordo entre os dois rivais de Lisboa.