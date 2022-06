Vieira revela pacto de não-agressão Benfica-Sporting: "Varandas é que me ligou"

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, revelou que fez um pacto de não-agressão com Frederico Varandas para abranger as modalidades de Benfica e Sporting

"Ele [Frederico Varandas] é que me ligou para baixarmos a massa salarial. Encontrámo-nos. Eu, com responsáveis do Benfica; ele, com responsáveis do Sporting. Sim, um pacto de não- agressão", disse o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, que na CMTV explicando a razão para o acordo entre os dois rivais de Lisboa.

"As modalidades atingiram um montante complicado para qualquer clube. Tanto o Benfica como o Sporting cumpriram. Foi isso", disse ainda.