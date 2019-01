Notícia em Itália: reunião com Jorge Mendes no Dubai por Francisco Trincão

Jogador do Braga tem despertado a atenção de grandes clubes europeus.

Francisco Trincão, dianteiro luso de 19 anos, tem despertado a atenção de vários grandes clubes europeus, nomeadamente da Juventus que parece estar numa posição privilegiada para assegurar o concurso do jogador do Braga. De acordo com jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especialista em mercado, realizou-se, no Dubai, um encontro entre Fabio Paratici, diretor-desportivo da Vecchia Signora, e o empresário Jorge Mendes com o objetivo de acelerar a chegada do internacional sub-20 português a Turim.

Ainda de acordo com o que Di Marzio publicou no Twitter, as verbas em cima da mesa nesta altura são de dois milhões de euros para um empréstimo, com uma opção de compra cifrada em 13 M€.