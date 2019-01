Yuri Ribeiro desejado em Espanha e por alguém que bem conhece

Lateral do Benfica tem sido pouco utilizado esta temporada.

Tapado por Grimaldo, Yuri Ribeiro, que soma apenas 450 minutos esta época, entre Taça de Portugal e Taça da Liga, está na mira do Celta. De acordo com a "Cadena Ser" de Vigo, foi o atual técnico do clube da Galiza, Miguel Cardoso, a aconselhar a contratação do lateral-esquerdo, com quem trabalhou no Rio Ave, na época passada, tendo o Celta já iniciado contactos com as águias.

Yuri Ribeiro tem 21 anos e na época passada participou em 29 jogos ao serviço do clube de Vila do Conde, com um golo marcado.