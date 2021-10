Azar bateu à porta de Rodrigo Pinho: acabou a época para o avançado

Avançado sofreu uma entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior.

O Benfica informou esta segunda-feira que Rodrigo Pinho foi alvo de uma intervenção cirúrgica. De acordo com o boletim clínico divulgado pelo clube, o avançado ex-Marítimo "foi submetido hoje a tratamento cirúrgico (ligamentoplastia) no Hospital da Luz, sem complicações, tendo sido acompanhado pela equipa médica do Sport Lisboa e Benfica."

Rodrigo Pinho sofreu uma "entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior", segundo se pode ler. Ao que O JOGO apurou, a referida lesão foi sofrida na passada semana, com os exames a revelarem o pior cenário. O tempo paragem previsto é de seis meses.

Quer isto dizer que a temporada acabou para o jogador de 30 anos, que participou em três jogos e marcou um golo em 2021/22, no triunfo por 5-0 em casa do Santa Clara.

Além de Rodrigo Pinho, o boletim médico do Benfica inclui Gedson Fernandes (traumatismo no tornozelo esquerdo), Gil Dias (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda), Seferovic (lesão muscular na face posterior da perna esquerda) e Valentino Lázaro (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda).