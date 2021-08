Pedro Pichardo deu a Portugal o primeiro título olímpico em Tóquio

Portugal's Pedro Pablo Pichardo competes in the men's triple jump final during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Olympic Stadium in Tokyo on August 5, 2021. (Photo by Ben STANSALL / AFP)

Dominando por completo a prova de triplo salto, atleta do Benfica conquistou para a Missão portuguesa uma inédita quarta medalha olímpica numa só edição.

Pedro Pichardo dominou por completo o concurso de triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 e deu a Portugal a primeira medalha de ouro, batendo ao mesmo tempo o recorde de pódios do país numa só edição.

Foi com um salto de 17,98 metros, no terceiro ensaio, que o atleta do Benfica não só bateu o recorde nacional (tinha 17,95m desde maio de 2018) como selou de vez um concurso que dominou desde início, com 17,61m no primeiro salto, tendo repetido a marca no segundo.

Só ao terceiro ensaio os seus principais adversários se mostraram. Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, arriscou uma eliminação precoce e saltou então para segundo, com 17,47 metros, enquanto Will Claye, dos Estados Unidos, era terceiro, com 17,44m.

Enquanto o português tentava chegar aos 18 metros para selar uma estreia olímpica perfeita, mas fazendo um nulo, o chinês Yaming Zhu ainda saltou para segundo, com 17,57m. Pichardo abdicou a seguir do quinto salto, reservando-se para o último.

Acabou por fazer um nulo, mas foi mesmo assim o campeão com melhor marca desde que, em 1996, Kenny Harrison fixou o recorde olímpico em 18,09 metros. Além disso, todos os seus três ensaios válidos foram superiores aos melhores dos restantes medalhados, Zhu e Zango.

Pichardo, que nunca chegou a ir aos Jogos por Cuba, sucede ao lesionado Christian Taylor como campeão olímpico e deu a Portugal o segundo título no triplo salto, depois do de Nelson Évora em Pequim'2008.