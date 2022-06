Nadal precisa de limitar a dor antes de competir na terra batida de Roland Garros

Maiorquino recebe, previamente a pisar a terra batida, uma injeção composta por um anti-inflamatório. Pós-jogo com Djokovic, uma espécie de final antecipada, deixou "marcas"

Vítima da síndrome de Mueller-Weiss, que lhe causou uma lesão crónica no pé esquerdo, Rafael Nadal tem feito um tratamento específico nessa parte corporal, antes de cada jogo de Roland Garros, de forma a poder competir a alta intensidade.

Segundo o jornal "Marca", o maiorquino, acompanhado, em Paris, pelo médico Ángel Ruiz Cotorro, recebe, em dia de pisar a "sua" terra batida, uma injeção composta por um anti-inflamatório no pé esquerdo, para limitar a sensação de dor.

Durante o embate com Novak Djokovic, espécie de final antecipada de Roland Garros, na qual assegurou o acesso às "meias", Nadal exibiu vários esgares, sobretudo na fase final do jogo de mais de quatro horas, e ficou até com mazelas.

"Não foi fácil. Depois de todo o esforço e dificuldade que o Rafael teve para ganhar ao Djokovic, acordou com dores no pé direito no dia seguinte", afirmou o treinador Ruiz Cotorro, que tem esperança, ainda assim, na perseverança no espanhol.

"Eu tenho esperança que o pé dele aguente até domingo para que possamos lutar pelo título", juntou Ruiz Cotorro, numa entrevista concedida à "Cadena COPE". Além de ter de suportar a dor, a que está habituado - "sou um jogador que vive com uma lesão, não está lesionado" -, Nadal precisa de eliminar Alexander Zverev.

A situação física débil de Nadal é já antiga. Em janeiro passado, após mais de meio ano de paragem, após conquistar o Open da Austrália, e fixar um recorde de títulos no Grand Slam (22), o espanhol admitiu viver diariamente à base de anestesias.

"Tenho uma lesão crónica e incurável, é parte do meu dia a dia e ainda mais quando jogo encontros longos", salientara Nadal, logo após perder com o jovem prodígio e compatriota Carlos Alcaraz nos quartos de final do Masters 1000 de Madrid.