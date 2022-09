Patrocinador da Dinamarca: "Apoiamos a seleção, mas não apoiamos o Catar como sede do Mundial"

Hummel deixou uma mensagem nas redes sociais, lembrando que a escolha das camisolas não teve o Euro'92 como único significado

Têm sido muitas as críticas ao Catar, antes do início do Mundial de futebol. A hummel, patrocinador da Dinamarca, é a mais recente entidade a deixar recados para com o país que vai servir de sede para a festa do futebol, marcada este ano para novembro e dezembro.

"Com as novas camisolas da seleção dinamarquesa, queríamos enviar uma dupla mensagem. Não só são inspiradas pelo Euro'92, prestando homenagem ao maior sucesso do futebol dinamarquês, mas também um protesto contra o Catar e o seu historial em matéria de direitos humanos. É por isso que afinámos todos os detalhes das novas camisolas da Dinamarca para o Campeonato do Mundo, incluindo o nosso logótipo. Não queremos ser visíveis durante um torneio que já custou a vida a milhares de pessoas. Apoiamos a seleção dinamarquesa até ao fim, mas não apoiamos o Catar como sede do Mundial. Acreditamos que o desporto deve unir as pessoas. E quando tal não acontece, queremos marcar uma posição", escreveu a marca, nas redes sociais.