Espanhóis dominaram Louzantrail

A distância rainha do Louzantrail foi dominada pelos espanhóis Miguel Rubio e Ainara Uribarri.

Os espanhóis Miguel Rubio e Ainara Uribarri, ambos da equipa Brooks Trail Runner, venceram os 29 quilómetros do Louzantrail, prova de trilhos disputado no último fim de semana, na Lousã.

Miguel Rubio demorou apenas 02h47m31s a completar a distância que marcou o arranque do circuito ibérico Golden Trail National Series. "Nunca tinha estado nesta zona de Portugal. É muito bonita. Gosto muito deste tipo de terreno". Nas mulheres, a sua colega de equipa cortou a meta com apenas cerca de um minutos de vantagem sobre a portuguesa Inês João, da equipa Saca Trilhos Anadia. "Gostei muito do percurso, era bastante "corrível" e o estado em que estava, com lama, favoreceu-me. Fiz a minha corrida e as sensações foram muito boas, pelo que espero conseguir lutar por um lugar na final das Golden", confessou a atleta basca.

Na distância de 43 quilómetros a vitória foi conquistada por Dário Moitoso, da Scott Team. O açoriano concluiu o percurso em 4h36m32s, num pódio totalmente português e completado por Roberto Baião (Clube Desportivo de Espite) e por Pedro Garrido (Opraticante.pt), respetivamente na segunda e terceira posições, com 4h48m18s e 4h48m43s.

Dário Moitoso, que vai representar a seleção nacional nos Mundiais de Trail na Áustria, em Abril, comparou o percurso da Lousã com o da Áustria: "É um percurso mais plano, eu gosto de provas muito duras a nível de progressão, como a Lousã. Mas também gosto de correr rápido, por isso, vamos ver", concluiu.

Do lado feminino, a vitória sorriu à belga Joke Descheemaeker, que representa o Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere e terminou o percurso em 5h32m54s, a pouco mais de três minutos do recorde da prova estabelecido no ano passado pela espanhola Aroa Sio. Susana Echeverría, outra atleta espanhol que escolheu Portugal para viver e competir, conquistou o segundo lugar do pódio em 5h39m31s, ficando o mesmo completo com a chegada da sua colega de equipa Joana França, que realizou a prova em 6h15m07s.

Eli Dvergsdal e Nélson Costa vencem os 18 quilómetros

A norueguesa Eli Dversgdal, que em 2016 foi campeã nacional da Noruega de 3000 metros, e que ainda no início desta época disputava provas em pista, veio à Lousã vencer os 18 km em 1h59m52s, recorde feminino do percurso, terminando na 12.ª posição da geral, mostrando-se mais forte do que a experiente Inês Marques, da OCS - Arrábida Trail Team, que terminou na segunda posição, com o tempo de 2h07m28s, ainda assim 21.ª da geral. Fechou o pódio Célia Amaro, da Serra D"Aire Trail Team, com o tempo de 2h13m27s.

A atleta norueguesa, que já venceu em Zegama, correu um pouco por todo o mundo e já esteve nos Açores e na Madeira a competir, reconheceu, no final, que a prova tinha sido exatamente como lhe tinham dito, quando questionou a organização para decidir que tipo de sapatilhas usar: "Há de tudo no percurso, pelo que diverti-me imenso."

Nélson Costa, da AR Casaense/Escola de Atletismo de Coimbra/Intermarché Taveiro, foi o grande vencedor deste percurso, que concluiu em 1h48m44s. Na segunda e terceira posições classificaram-se, respetivamente, José Sequeira (Trialmotor) e Paulo Neves (Atletismo Clube da Tocha), com 1h49m39s e 1h50m15s.

A prova mais curta, de 11 km, foi ganha pelo ainda júnior Lourenço Oliveira, da Abutres Trail Running School, em 1h19m10s e, do lado feminino, pela sua colega de equipa e também júnior Victória Bento, que concluiu o percurso em 1h37m11s.

Classificações

Ultra 43 km (347 atletas na meta)

Masculinos (299 atletas na meta)

1.º Dário Moitoso (Scott Team) 04:36:32

2.º Roberto Baião (CD Espite) 04:48:18

3.º Pedro Garrido (OPraticante.pt) 04:48:43

Femininos (48 atletas na meta)

1.ª Joke Descheemaeker (ARCD Venda da Luísa) 08:22:24

2.ª Mariana Monteiro (individual) 08:24:24

3.ª Ana Santos (Não fazemos nem mais um... km) 08:26:41

GTNS 29 km (307 atletas na meta)

Masculinos (241 atletas na meta)

1.º Miguel Rubio (Brooks Trail Runners) 02:47:31

2.º Gontzal Esparza (individual) 03:00:07

3.º António Almeida (CD Espite) 03:02:15

Femininos (66 atletas na meta)

1.ª Ainara Uribarri (Brooks Trail Runners) 03:33:01

2.ª Inês João (Saca Trilhos Anadia) 03:33:56

3.ª June Villaroel (individual) 03:39:21

Curto 18 km (407 atletas na meta)

Masculinos (268 atletas na meta)

1.º Nélson Costa (AR Casaense/Esc. At. Coimbra/Intermarché) 01:48:44

2.º José Sequeira (Trialmotor) 01:49:39

3.º Paulo Neves (AC Tocha) 01:50:15

Femininos (139 atletas na meta)

1.ª Eli Dvergsdal (individual) 01:59:52

2.ª Inês Marquês (OCS Arrábida Trail Team) 02:07:28

3.ª Célia Amaro (Serra D"Aire Trail Team) 02:13:27

XS 11 km (147 atletas na meta)

Masculinos (64 atletas na meta)

1.º Lourenço Oliveira (Abutres Trail Running School) 01:19:10

2.º João Freitas (Vikings Trail Runners/CCR Alcabideque) 01:22:26

3.º José Garcia (Casa do Benfica Moura) 01:25:35

Femininos (83 atletas na meta)

1.ª Victoria Bento (Abutres Trail Running School) 01:37:11

2.ª Inês Costa (individual) 01:40:48

3.ª Graciete Vinagre (Linces de Montemor) 01:48:15