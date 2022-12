Fernando Santos já não é selecionador de Portugal: leia o comunicado

Chega assim ao fim uma ligação que começou em 2014

A saída de Fernando Santos do cargo de selecionador de Portugal está consumada e foi oficializada esta quinta-feira. O acordo entre as partes foi alcançado num encontro entre Fernando Santos e Fernando Gomes, presidente da FPF, que teve lugar na terça-feira, conforme O JOGO noticiou.

Chega assim ao fim uma ligação que começou em 2014, tendo como pontos altos as conquistas do Europeu'2016 e da Liga das Nações de 2019, os dois únicos troféus da Seleção Nacional em toda a sua história.

Em comunicado, a FPF refere que as partes entenderam ser o "momento certo para iniciar um novo ciclo". "Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da Seleção Nacional. A FPF agradece a Fernando Santos e à sua equipa técnica os serviços prestados ao longo de oito anos ímpares e acredita que este agradecimento é feito também em nome dos portugueses", lê-se na nota.

O organismo termina dizendo que "iniciará agora o processo de escolha do próximo selecionador nacional".

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos concordaram em dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em setembro de 2014.

Após uma das melhores participações de sempre da Seleção Nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, no Catar, FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo.

Com Fernando Santos à frente da Seleção Nacional, o nosso País venceu pela primeira vez duas competições internacionais: o inesquecível Euro 2016, em França, e a Liga das Nações, em 2019.

Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias.

Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da Seleção Nacional.

A FPF agradece a Fernando Santos e à sua equipa técnica os serviços prestados ao longo de oito anos ímpares e acredita que este agradecimento é feito também em nome dos portugueses.

A Direção da FPF iniciará agora o processo de escolha do próximo selecionador nacional."

Fernando Santos chegou à seleção portuguesa em 2014, para substituir Paulo Bento, após a eliminação precoce na fase de grupos do Mundial'2014, no qual o engenheiro tinha orientado a Grécia.

Treinador desde 1987/88, no Estoril Praia, no qual fez grande parte da carreira como jogador, Fernando Santos tinha os seus pontos altos na passagem pelo FC Porto, no qual se sagrou campeão em 1998/99, ano em que deu aos dragões um inédito pentacampeonato.

No FC Porto, Santos conquistou ainda duas Taças de Portugal e duas Supertaça.

Fernando Santos foi um dos poucos treinadores em Portugal que passou pelos três grandes, embora com menos sucesso no Sporting (2003/04) e Benfica (2006/07 e 2007/08), saindo nos primeiros jogos na segunda temporada nos encarnados.

Como treinador, Fernando Santos tem ainda mais um título, pelo AEK Atenas, no qual ganhou uma Taça da Grécia, país em que foi eleito quatro vezes o treinador do ano e da década de 2000.

O técnico conduziu a seleção Grécia ao Europeu de 2012, no qual caiu nos quartos de final, e ao Mundial de 2014, no qual chegou aos oitavos de final.