Fernando Santos: "Ninguém vai à Seleção por ser do empresário ou do clube A ou B"

Fernando Santos, selecionador de Portugal, deu uma entrevista à Sport TV.

Mala feita para quantos dias? "Para muitos dias. Vai sempre preparada para todos os dias."

Convocatória: "São mais as certezas que as dúvidas, não seria natural haver muitas dúvidas. Mas há coisas como imprevisibilidade. Temos tido ocorrências inoportunas, que têm a ver com lesões. Ainda faltam três jogos até entrar em estágio, faltam dois até ao dia da convocatória. Os jogadores estão sujeitos a este novo conceito, está a refletir-se jogarem sempre domingo e quarta. Antes o desgaste era menor. Já temos Jota e Pedro Neto, que não poderão estar. Há outros casos a monitorizar quase ao minuto. O do Pepe e dois quase resolvidos, Danilo e Nuno Mendes. Vai ser tudo feito ao minuto e em cima do acontecimento para tomar as decisões certas. Esperamos não ter nenhuma surpresa desagradável."

Sobre Pepe: "Pepe é de grande importância na Seleção Nacional e estamos a seguir o caso com muita atenção. As informações são-nos dadas pelo departamento clínico do FC Porto, estamos a ter diálogo constante porque são eles a avaliar a situação dia a dia. A análise é feia pelo FC Porto e depois reportada. Não posso ser eu a fazer essa análise. As ambições são sempre as mesmas, desde há muitos anos, não só com Fernando Santos: é ir disputar as provas para vencer. Não pode depender deste ou aquele jogador. Não podemos acreditar que temos potencial e ficar desesperados se um jogador cai."

Eventual chamada de António Silva: "Não tem nada a ver com ausência de Pepe. O que está definido é que iremos ter quatro centrais. Há três normalmente mais perto e depois outra vaga. Tenho de analisar sem ter este contacto diário para avaliar o comportamento no dia-a-dia. Visualizamos jogos, temos ido a muitos jogos para saber os jogadores que entendemos que deverão vir à Seleção e será sempre por mérito, não por ser do empresário A ou B ou do clube A ou B. Seria mau ir atrás de coisas politicamente corretas. Em 2016 diziam que a base era toda do Sporting e é a verdade, eram os que naquela altura melhor correspondiam. Empresário nunca tive, por isso não tem nada a ver com isso, nunca isso me guiou."

Ainda sobre António Silva: "Idade de António Silva? E quantos anos tinha o Renato Sanches no Europeu de 2016? Tinha 18 anos."