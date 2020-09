Villas-Boas: "Se vir o Benfica na final de uma prova europeia, quero que perca"

Treinador do Marselha abordou a rivalidade entre clubes e não esqueceu a paixão pelo FC Porto.

André Villas-Boas, treinador do Marselha e adepto assumido do FC Porto, falou esta sexta-feira sobre o Benfica para dar um exemplo do que é a rivalidade entre dois clubes.

Questionado sobre os festejos dos adeptos do Olympique nas ruas da cidade do sul de França após a derrota do PSG na final da Champions, frente ao Bayern, o técnico português assumiu que prefere "ser realista do que ser hipócrita".

"Se eu vir o Benfica na final de uma prova europeia, quero que perca. Tudo depende das pessoas. Para mim, é melhor ser realista do que hipócrita. Se o Benfica venceu um desses troféus, fico furioso, por exemplo", atirou Villas-Boas, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de domingo (20h00) entre o "seu" Marselha e o campeão PSG, uma das mais fervorosas rivalidades no futebol francês.