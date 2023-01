Treinador do Marselha: "Nuno Tavares perdeu a cabeça, vai levar uma boa multa"

Lateral português agrediu um adversário, foi expulso e ainda fez um gesto para os adeptos da equipa contrária. Igor Tudor não gostou.

Nuno Tavares começou por ter uma boa noite ao marcar na vitória por 2-1 sobre o Montpellier, esta segunda-feira. Mas, aos 87 minutos, foi expulso depois de ter agredido Arnaud Souquet.

Ao deixar as quatro linhas, o lateral-esquerdo do Marselha, na direção dos adeptos do Montpellier, indicou com os mãos o resultado na altura (2-0).

Na flash interview, Igor Tudor, treinador dos marselheses, condenou a atitude do internacional sub-21 português. "Ele perdeu a cabeça, vai levar uma boa multa. São coisas que acontecem, claro. Vai aprender uma lição para o futuro", afirmou.