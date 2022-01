Rúben Semedo: Não sei quem me atacou, mas tenho as minhas desconfianças..."

Rúben Semedo, defesa português com a camisola do Olympiacos

Central português, vítima de violência, detalhou que foi atingido "no pulso, na cabeça e no ombro", está "bem dentro do possível" e apresentou queixa à polícia helénica

Atacado por homens encapuzados à porta de casa, na passada sexta-feira, em Atenas, Rúben Semedo confirmou, este sábado, o infeliz incidente ocorrido, levantando eventuais suspeitas, e denunciou outro recente momento em que terá sido ameaçado.

"Fui atacado não sei por quem, mas tenho as minhas desconfianças. Uma semana antes, vieram aqui seguranças do clube agredir-me. Desta vez, vieram pessoas encapuzadas, pode ser coincidência ou não ser", afirmou o defesa, à rádio "TSF".

Rúben Semedo detalhou que foi atingido "no pulso, na cabeça e no ombro" pelos homens encapuzados, que atuaram por volta das 23h45. O caso foi inicialmente noticiado pela Imprensa grega, cuja veracidade foi, depois, atestada pelo central.

O central português, entretanto, recebeu alta na unidade hospitalar para onde se dirigiu após ser atacado na imediação do domicílio, e está "bem dentro do possível". O jogador, associado a reforço do FC Porto, apresentou queixa à polícia.

Em defesa, o Olympiacos manifestou confiança no trabalho das autoridades quanto à identificação dos autores. Temos a certeza de que as autoridades farão o possível para punir aqueles que estão a esconder-se por trás desta ação cobarde", lê-se num comunicado dos gregos.