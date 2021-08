O relatório da polícia sobre a detenção de Rúben Semedo

Rúben Semedo, central português do Olympiacos

Relatório policial confirma que outro homem foi acusado pela alegada violação, confirmando as notícias avançadas pela Imprensa grega.

Um relatório da polícia confirma esta segunda-feira a detenção de Rúben Semedo, central do Olympiacos, por suspeitas de violação de uma menor.

O relatório policial afirma ainda que outro homem foi acusado pela alegada violação, confirmando as notícias veiculadas pela Imprensa grega.

"Um estrangeiro acusado de violação de uma menor foi detido ontem (29-8-2021) à noite [domingo], no âmbito do procedimento natural, por agentes policiais da Subdireção para a Proteção de Menores da Direção de Segurança da Ática,", começa por ler-se.

"Outro estrangeiro foi acusado do acima referido pelo mesmo delito. O homem detido, com o processo apresentado contra ele, será conduzido ao Procurador do Ministério Público de Atenas", lê-se ainda.