Polícia procura outro homem no caso da detenção de Semedo

Rúben Semedo, à direita, com a camisola do Olympiacos

Rúben Semedo, central do Olympiacos, foi detido por suspeita de violação de uma rapariga de 17 anos.

O central português Rúben Semedo foi detido esta segunda-feira por suspeita de violação de uma rapariga de 17 anos, devendo ser presente a juiz na terça-feira, informação avançada pela Imprensa grega.

No entanto, de acordo com novas informações da Imprensa da Grécia, os dois não estariam sozinhos. O "SDNA" escreve que o central português e a rapariga estavam com outro homem, alegadamente nigeriano, e mais uma jovem. Os quatro terão saído de um bar onde terão estado a beber, com destino a uma praia, onde os dois terão consumado a alegada violação a uma das raparigas.

O outro homem ainda estará a ser procurado e, de acordo com a mesma fonte, uma das jovens não relatou abuso sexual.

O relatório policial, entretanto, confirma a acusação de outro homem.