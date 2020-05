Jorge Jesus: "Acho muito bem. Nós temos de saber conviver com o vírus"

Declarações do treinador português antes da viagem de regresso ao Brasil.

Jorge Jesus partiu na manhã desta sexta-feira para o Brasil, abordou a situação contratual com o Flamengo e também foi questionado sobre o regresso do campeonato em Portugal, a partir do último fim de semana de maio. E confia que o regresso ao trabalho será feito com todas as condições necessários para proteger a saúde.

"Sei que em Portugal as equipas vão começar segunda-feira. Acho muito bem. Nós temos de saber conviver com o vírus. Os jogadores são trabalhadores e as equipas dão condições aos seus profissionais que muitas empresas não dão. Os jogadores vão ser todos testados, os familiares deles também, eles andam em carros privados. Vão ser testados de duas em duas semanas, tomara eu que todos os trabalhadores de todas as empresas pudessem fazer isso. Se houver alguma oposição às equipas de futebol, estou a falar em treinar, então todas as áreas têm de parar. Ninguém tem as condições que têm os profissionais de futebol", defendeu o técnico.

"É uma questão de saberes controlar os teus jogadores. É igual em todas as áreas. Se começamos a colocar aqui porquês então não há hipótese, temos de ficar todos um ano em casa. Ninguém vai perceber que tem de conviver com o vírus. Não há outra hipótese. O povo português está a dar um exemplo sobre o que é saber viver em comunidade com os interesses de todos. Não podemos ter medo de conviver com aquilo que o mundo nos criou."