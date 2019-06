Presidente do Flamengo revela "uma das maiores preocupações" de Jorge Jesus

Rodolfo Landim falou à imprensa brasileira sobre a contratação do treinador português.

Com Jorge Jesus confirmado como novo treinador do Flamengo, o interesse da imprensa brasileira sobre o método de trabalho do português disparou e Rodolfo Landim, presidente do clube rubro-negro, foi questionado sobre as recentes conversas com o técnico de 64 anos.

"Uma das maiores preocupações dele na conversa que teve comigo foi tentar entender qual o tamanho do relvado do Ninho do Urubu e da relva do Maracanã", revelou o dirigente, aludindo ao centro de treinos do "Fla" e ao histórico estádio do Rio de Janeiro.

"O meu objetivo é ganhar tudo e isso é muito bom, porque o Jorge Jesus também me disse que quer ganhar tudo", acrescentou Landim, antes de abordar o estilo de jogo promovido pelo treinador luso: "Gosta de jogar para a frente, muito intenso. É assim que a torcida do Flamengo gosta de ver a equipa jogar. Ele é preocupado com os detalhes ao extremo", rematou o líder do Flamengo.