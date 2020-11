A "profecia" que envolve Diogo Jota e Ronaldo: "Quando assinou pelo FC Porto..."

Momento exuberante do avançado do Liverpool "recupera" comparações com o CR7.

Apesar de ter ficado em branco no empate entre Liverpool e City (1-1), em Manchester, Diogo Jota continua a ser o homem do momento no clube campeão inglês.

Embalado por excelentes exibições e um registo goleador impressionante nos "reds", o avançado parece ter convencido de vez a exigente crítica britânica. De tal forma que o diário Mirror e o Liverpool Echo fizeram eco de uma "profecia" que coloca o ex-Wolves na senda de... Cristiano Ronaldo.

O jornal espanhol Marca citou o treinador português Jorge Simão, que trabalhou com Jota no Paços de Ferreira e apontou o jogador de 23 anos à sucessão do capitão da Seleção Nacional. "Não me surpreende que ele esteja a dar-se tão bem. Está a fazer o que sempre fez, mas no Liverpool tem mais mediatismo", começou por referir o atual técnico dos belgas do Mouscron.

"Lembro-me que quando [Jota] assinou pelo FC Porto eu disse que ele iria ser o substituto de Cristiano Ronaldo na Seleção. Duvidaram de mim, mas agora muita gente diz o mesmo", acrescentou Jorge Simão, em declarações reproduzidas pela Marca, em alusão a uma entrevista concedida a O JOGO em 2016. Diogo Jota esteve cedido aos dragões pelo Atlético de Madrid em 2016/17, depois de dar nas vistas com as cores do Paços.

A imprensa britânica não deixou passar em claro e foi mais longe: "Jota está à altura da profecia sobre a sucessão de Ronaldo", pode ler-se no Mirror.

Diogo Jota, contratado pelo Liverpool ao Wolverhampton por 45 milhões de euros, leva sete golos marcados em 11 jogos oficiais pelos "reds".