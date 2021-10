"Xavi? Desde que foi para o Catar disse que seria o treinador do Barcelona"

Xavi Hernández, atual treinador do Al Sadd, é o favorito para comandar o Barcelona.

Entre todas as apostas para suceder a Ronald Koeman no cargo de treinador do Barcelona, nenhum outro nome é tão forte quanto o do ídolo do clube Xavi. O treinador do Al Sadd é apontado como o principal alvo do Barço para substituir o holandês, que deixou o Camp Nou esta semana.

Questionado esta sexta-feira sobre o nome do espanhol, o presidente culé Joan Laporta manteve a reserva, mas não escondeu que Xavi é uma possibilidade que está a ser observada.

"Desde que foi para o Catar que disse que seria o treinador do Barça. O que não sei é quando. Os relatórios que temos são muito bons. Não acompanhei o Al Sadd, mas todas as informações que recebemos são positivas. Recentemente, ele deu o passo de ser treinador e não tem uma carreira ampla. Por mais que falemos sobre Xavi , deixe-me manter a minha reserva. Existem também outros candidatos", afirmou.

"Tenho falado com o Xavi desde a campanha eleitoral e o contacto nunca foi rompido. São conversas privadas, entre amigos", acrescentou com um sorriso.

Por fim, Laporta afirmou que está a trabalhar para contratar um treinador o mais breve possível. O Barcelona recebe o Alavés, este sábado, para o campeonato espanhol.