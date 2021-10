Treinador do Newcastle "prevê" despedimento: "Ando nisto há muito tempo"

Steve Bruce, treinador do Newcastle, admite que pode estar de saída depois da compra do clube ter ficado consumada por um fundo de investimento da Arábia Saudita.

O Newcastle foi comprado por um fundo de investimento da Arábia Saudita, na quinta-feira, e Steve Bruce já admite que pode estar de saída. Embora diga que gostava de continuar a comandar os magpies, o técnico prevê que os novos donos queiram outro treinador.

"Quero continuar cá, gostava de mostrar aos novos donos o que posso fazer. Mas temos de ser realistas e talvez eles queiram um novo treinador. Por norma, é o que fazem os novos donos quando chegam a um clube. Ando nisto há muito tempo para perceber. Se perder o emprego, ficarei triste. É o emprego que sempre quis, tenho muito orgulho em treinar o Newcastle", vincou Steve Bruce, em declarações ao The Telegraph.

"Essa decisão não será minha. Aceitarei o que acontecer. Tenho de esperar para conversar com as pessoas em questão quando for a altura certa", acrescentou.

O emblema inglês ocupa o penúltimo lugar da Premier League, com apenas três pontos somados.